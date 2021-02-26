В Совфеде прокомментировали удар США по Сирии

Удар США по Сирии нарушает международное право, потому что был произведен по суверенному государству. Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, пишет РИА «Новости».

«То, что произошло, очень опасно и может привести к эскалации ситуации во всем регионе», — сказал он.

По словам политика, такие действия могут привести к возникновению «огромного конфликта», поскольку у Сирии также есть современное вооружение.

Джабаров подчеркнул, что Сирия может и имеет право обратиться в ООН с требованием обсудить удар на экстренном заседании.

Ранее стало известно, что США нанесли авиаудар по объектам иранских ВС в Сирии. Данное решение было одобрено американским президентом Джо Байденом. В Пентагоне подтвердили эту информацию, отметив, что удар стал ответом на недавние атаки американских объектов в Ираке.