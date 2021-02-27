Шойгу провел разговор с главой минобороны Армении об обстановке в регионе и Карабахе

Министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры с армянским коллегой Вагаршаком Арутюняном. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В ходе беседы обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, текущая обстановка в регионе и районах выполнения задач российскими миротворцами в Нагорном Карабахе, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес», — рассказали в российском военном ведомстве.

Ранее Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна и его правительства. В ВС утверждали, что премьер и кабмин не в состоянии принимать «адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации».

После этого Пашинян уволил главу генштаба ВС Армении, который потребовал отставки правительства. Однако, как уточняется, заявление об увольнении начальника Генштаба пока не подписал президент Армении Армен Саркисян.