Генштаб Армении после слов Пашиняна потребовал прекратить обвинения в свой адрес

Генштаб вооруженных сил Армении выпустили заявление, в котором потребовал прекратить «необоснованные обвинения» в свой адрес, передает News.am.

В нем отмечается, что сложившаяся ситуация доказывает, что «военные руководствуются исключительно государственными интересами, служат только своему народу, руководствуясь конституцией» республики.

«Вооруженные силы, состоящие из сыновей нашего народа, предвидя угрозы национальной безопасности, считают недопустимым и настоятельно призывают прекратить необоснованные обвинения в адрес ВС и отдельных должностных лиц», — сказано в сообщении.

В заявлении также говорится, что руководство ВС, невзирая «на попытки вовлечь вооруженные силы в политический процесс, остается стойким, расчетливым и решительным».

25 февраля Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна и его правительства. В ВС утверждали, что премьер и кабмин не в состоянии принимать «адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации». После этого Пашинян уволил главу генштаба ВС Армении. В тот же день Пашинян выступил на митинге с обращением к военным и приказал им заниматься своим делом. 27 февраля президент Армении Армен Саркисян решил не отправлять в отставку главу Генштаба ВС. Однако Пашинян повторно направил предложение по увольнению начальника Генштаба.