В Совфеде заявили о готовности РФ вернуться к Договору по открытому небу

Россия готова вернуться к Договору по открытому небу, если американская сторона решится на такой же шаг. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает РИА «Новости».

По ее словам, в Вашингтоне заявили, что еще изучают и рассматривают договор. Соответственно, США пока не приняли решение.

Ранее глава российской делегации на переговорах в Австрии по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Россия может завершить процедуры по выходу из Договора по открытому небу к лету 2021 года, если США до этого времени не заявят о своем намерении вернуться в договор.

22 ноября 2020 года США завершили процедуру по выходу из договора, а 15 января 2021 года Россия объявила о выходе из ДОН.