США запретят оборонный экспорт в Россию

США вносят Россию в список стран, который запрещен экспорт оборонных технологий. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен, пишет РИА «Новости».

«Департамент внесет изменения в раздел 126.1 положения о международной торговле оружием, внеся Россию в список стран, в отношении которых действует политика отказа в экспорте оборонных товаров и оборонных услуг», — сказал Блинкен.

По его словам, исключения будут сделаны для космической сферы. В то же время отмечается, что поставки такого вида будут ограничены через полгода переходного периода.

Ранее был опубликован санкционный список США.