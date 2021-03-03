Президент Армении провел встречу с главой Генштаба

Президент Армении Армен Саркисян и глава Генштаба ВС страны Оник Гаспарян провели совместную встречу. Об этом сообщает ТАСС.

Так, они обсудили напряженную обстановку на территории Армении.

Глава государства в ходе переговоров указал на важность и приоритетность сохранения стабильности в стране, несмотря на принимаемые решения в сложный для Армении период.

Кроме того, Саркисян отметил, что продолжит уделять особое внимание армии и проблемам в оборонном секторе.

Президент Армении ранее встречался с лидерами оппозиции для обсуждения вопроса относительно освобождения от должности начальника Главного штаба ВС.

Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна и его правительства. В ВС утверждали, что премьер и кабмин не в состоянии принимать «адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации». После этого Пашинян уволил главу генштаба ВС Армении. В тот же день Пашинян выступил на митинге с обращением к военным и приказал им заниматься своим делом. 27 февраля президент Армении Армен Саркисян решил не отправлять в отставку главу Генштаба ВС. Однако Пашинян повторно направил предложение по увольнению начальника Генштаба.