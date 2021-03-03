Fox News: США хотели топить российские корабли у берегов Сирии

Американский телеканал Fox News заявил, что подлодка ВМФ США класса «Вирджиния» USS John Warner намеревалась топить российские корабли возле Сирии в 2018 году.

Как утверждается, в апреле 2018 года субмарина находилась в Средиземном море, где по сирийской территории было запущено шесть ракет «Томагавк».

«Затем она погрузилась под воду и приготовилась топить любые российские военные корабли, которые предпримут меры против американского флота в этом районе», — передает телеканал.

В той зоне также находился американский корабль, который действовал как приманка, однако корабль также наносил удары по Сирии.

Ранее Россия и Сирия обвинили США в передаче гуманитарной помощи ООН боевикам.