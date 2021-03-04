США заявили о готовности к диалогу с Россией и КНР по военным технологиям

Соединенные Штаты нацелены на диалог с Россией и Китаем по новым военным технологиям. Об этом сообщается в «Промежуточных стратегических наставлениях по национальной безопасности», опубликованных Белым домом.

Кроме того, отмечается стремление Вашингтона к сокращению роли ядерного оружия в обеспечении национальной безопасности страны.

«Мы будем добиваться новых договоренностей по контролю над вооружениями. Мы предпримем шаги по сокращению роли ядерного оружия в нашей стратегии национальной безопасности <...> И мы будем участвовать в конструктивном диалоге с Россией и Китаем по ряду новых военно-технологических разработок», – указано в документе.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал, что Вашингтон больше не будет свергать политические режимы других государств.