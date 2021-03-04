В Турции девять военных погибли при крушении вертолета

На востоке Турции разбился вертолет, девять военных погибли, еще четверо ранены. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на минобороны республики.

Отмечается, что вертолет вылетел из Бингеля в Татван в 13.55 (мск). В 14.25 (мск) с ним прервалась связь. На поиски были отправлены беспилотники, самолет CN-235 и вертолет.

«В результате было установлено, что вертолет потерпел крушение. На месте его падения были обнаружены девять погибших и четверо раненых», — сказали в минобороны.

Причина крушения пока не называется.

Ранее двое военных погибли при крушении сверхзвукового самолета в США.