Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Военные новости

close

В Турции девять военных погибли при крушении вертолета

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

На востоке Турции разбился вертолет, девять военных погибли, еще четверо ранены. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на минобороны республики.

Отмечается, что вертолет вылетел из Бингеля в Татван в 13.55 (мск). В 14.25 (мск) с ним прервалась связь. На поиски были отправлены беспилотники, самолет CN-235 и вертолет.

«В результате было установлено, что вертолет потерпел крушение. На месте его падения были обнаружены девять погибших и четверо раненых», — сказали в минобороны.

Причина крушения пока не называется.

Ранее двое военных погибли при крушении сверхзвукового самолета в США.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.