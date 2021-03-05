Москва и Минск откроют три центра для совместной подготовки военных

Россия и Белоруссия откроют три центра для совместной подготовки военных. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.

«Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин договорились о создании трех учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих», — говорится в сообщении.

Два центра будут находиться в российских Нижегородской и Калининградской областях, еще один — в белорусской Гродненской области.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил за размещение в республике российских самолетов.