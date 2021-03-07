Точность стрельбы российских гаубиц впервые в мире достигла 96%

В пресс-службе госкорпорации Ростех сообщили РИА «Новости», что точность стрельбы российских гаубиц увеличилась до беспрецедентного уровня в 96%.

Там отметили, что такие показатели были достигнуты впервые в мире.

«Сочетание разработанных предприятиями холдинга «Высокоточные комплексы» управляемых снарядов «Краснополь», «Грань» и «Китолов-2» с новыми автоматизированными системами управления огнем (ВНИИ «Сигнал») на сегодняшний день позволяют обеспечить поражения объектов противника российской ствольной артиллерией с вероятностью до 96%», — указано в сообщении.

В Ростехе рассказали, что данные боеприпасы могут поражать движущиеся мишени.

Как отметили в госкорпорации, указанные показатели были подтверждены во время стрельб.

Ранее стало известно, что российская армия получила новейший комплекс артиллерийской разведки.