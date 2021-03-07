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Военные новости

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Погрузка военной техники и личного состава в тяжелые военно-транспортные самолеты Ил-76 на аэродроме в Ульяновске перед отправлением в Нагорный Карабах, 10 ноября 2020 года Погрузка военной техники и личного состава в тяжелые военно-транспортные самолеты Ил-76 на аэродроме в Ульяновске перед отправлением в Нагорный Карабах, 10 ноября 2020 года

Двое российских военных пострадали в ЦАР

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Двое российских военный специалистов получили ранения в результате нападения боевиков в Центральноафриканской Республике (ЦАР), сообщил телеканал «Россия 1».

«Ранения не опасные, но одному [пострадавшему] потребуется помощь хирурга в госпитале», – рассказывается в репортаже.

Пострадавшие россияне были эвакуированы на базу, в ходе эвакуации вертолет, перевозивший одного из военных, потерпел крушение из-за аварии. По данным корреспондента канала, вертолет упал в болото и через некоторое время загорелся.

«К счастью, все остались целы», – сообщил корреспондент.

По его словам, летчик вертолета и раненный российский инструктор были эвакуированы военным конвоем до ближайшего аэродрома, откуда на самолете их доставили в Банги.

Ранее сообщалось, что посольство России в ЦАР проверяет информацию о крушении вертолета с российскими военными специалистами.

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