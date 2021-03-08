Южная Корея увеличит расходы на содержание американских военных

Южная Корея увеличит расходы на содержание американских военнослужащих. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на Госдеп США.

Согласно сообщению, страны достигли договоренности, которая подтвердит союз между США и Южной Кореей как «стержень мира, безопасности и процветания для Северо-Восточной Азии».

«Соглашение о специальных мерах» заменит предыдущее соглашение, срок действия которого истек в конце 2019 года.

В Южной Корее дислоцировано 28, 5 тыс. американских военнослужащих.

Ранее администрация экс-президента США Дональда Трампа обдумывала сократить число военных в Южной Корее. Трамп потребовал от Южной Кореи увеличить финансирование военных внутри страны, с чем не согласился Сеул.