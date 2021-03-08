Белый дом встревожен частотой атак на Саудовскую Аравию

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация президента США Джо Байдена по-прежнему встревожена эскалацией нападений на Саудовскую Аравию, цитирует ее Reuters.

По словам Псаки, Саудовская Аравия сталкивается с «реальными угрозами безопасности» со стороны связанного с Ираном движения хуситов Йемена.

«Мы продолжаем работать в тесном сотрудничестве с саудовцами, учитывая угрозу», — сказала Псаки на ежедневном брифинге.

Ранее йеменские хуситы сообщили об атаке на объект Saudi Aramco