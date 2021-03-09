Байден заявил, что сексуальное насилие в ВС США является угрозой нацбезопасности

Президент США Джо Байден заявил, что широко распространенная в американских вооруженных силах проблема сексуального насилия и домогательств является угрозой нацбезопасности. Об этом политик заявил, выступая в Белом доме в связи с Международным женским днем. Его слова приводит ТАСС.

Глава государства указал, что с сексуальным насилием и домогательствами в отношении женщин в ВС США нужно бороться. Он отметил, что подобное поведение «недопустимо» и «отвратительно», «особенно в наших вооруженных силах, в которых сплоченность подразделения по большей части строится на доверии к сослуживцам».

Американский лидер пообещал, что его администрация проведет всестороннюю работу для того, что «покончить с таким злом».

Во время своего выступления в Белом доме Байден также выдвинул двух женщин на посты глав командований ВС США.