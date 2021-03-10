Начальник Генштаба ВС Армении назвал антиконституционным процесс его увольнения

Начальник Главного штаба вооруженных сил Армении Оник Гаспарян считает антиконституционным заявление правительства страны и процесс его увольнения. Об этом сообщает «Интерфакс».

Он отметил, что в среду, 10 марта, на официальном сайте правительства Армении было размещено заявление премьер-министра Никола Пашиняна о том, что с этого дня силой закона Гаспарян считается освобожденным от должности.

«Моя позиция неизменна — и опубликованное заявление, и весь процесс освобождения от должности являются антиконституционными», — подчеркнул Гаспарян.

Ранее председатель палаты адвокатов Армении Ара Зограбян заявил, что Оник Гаспарян все еще остается начальником Главного штаба вооруженных сил страны.

10 марта стало известно, что президент Армении Армен Саркисян обратился в Конституционный суд по поводу увольнения Гаспаряна в соответствии с законом о военной службе и статусе военнослужащего.