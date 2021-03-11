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Военные новости

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Президент Армении снова отказался сменять начальника Генштаба ВС Армении

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Президент Армении Армен Саркисян отказался подписывать приказ то назначении нового начальника Генштаба ВС страны. Об этом сообщается на его сайте.

В результате предложение о его кандидатуре было возвращено премьер-министру Армении Николу Пашиняну.

«Президент республики вернул со своими возражениями предложение премьер-министра о назначении Артака Давтяна начальником генерального штаба ВС», — сказано в заявлении.

Накануне Пашинян предложил президенту новую кандидатуру начальника Генштаба ВС Армении.

25 февраля вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна и его правительства. В ВС утверждали, что премьер и кабмин не в состоянии принимать «адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации». После этого Пашинян уволил главу генштаба ВС Армении. В тот же день Пашинян выступил на митинге с обращением к военным и приказал им заниматься своим делом. 27 февраля президент Армении Армен Саркисян решил не отправлять в отставку главу Генштаба ВС. Однако Пашинян повторно направил предложение по увольнению начальника Генштаба.

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