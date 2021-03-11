Истребители Японии сопроводили российские бомбардировщики у Тихого океана

Российские стратегические бомбардировщики были сопровождены японскими истребителями F-15 после того, как первые пролетели над Японским морем и северо-западом Тихого океана. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны РФ.

«На отдельных этапах маршрута российские стратегические ракетоносцы сопровождали истребители F-15 ВВС Японии», — указано в сообщении.

В российском ведомстве отметили, что все полеты самолетов ВКС России осуществляются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее сообщалось, что российский истребитель сопроводил бомбардировщики США над Балтикой.