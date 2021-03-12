ВКС России получили новые истребители МиГ-35С

Воздушно-космические силы России получили новые многофункциональные истребители МиГ-35С. Об этом сообщила газета ВС РФ «Красная звезда».

«Поставлены по гособоронзаказу в войска самолеты МиГ-35С», — говорится в сообщении.

Отмечается, что самолеты переданы в оборонное ведомство досрочно.

22 августа 2018 года на форуме «Армия-2018» замминистра обороны России Алексей Криворучко и глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь подписали контракт на поставку Минобороны шести истребителей МиГ-35 до 2023 года.