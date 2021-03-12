На украинском аэродроме автомобиль врезался в МиГ-29

Автомобиль врезался в истребитель МиГ-29 на аэродроме в Василькове под Киевом, сообщает «Обозреватель».

По данным СМИ, столкновение произошло по вине военного инженера, который выехал на автомобиле на рулежную дорожку аэродрома воинской части. Он врезался в хвостовую часть истребителя МиГ-29, буксировавшего к месту стоянки.

Издание пишет, что возгорание самолета было локализовано и ликвидировано пожарными. Из-за ДТП был поврежден двигатель истребителя.

По предварительной информации, водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения. При столкновении с самолетом он получил ушибы грудной клетки и лица.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело, уточняет издание.