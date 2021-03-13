В ДНР рассказали об уничтожении украинского беспилотника

Замначальника Народной милиции самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин заявил об уничтожении беспилотника украинских силовиков. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Во время обстрела населенного пункта Луганское украинские боевики осуществляли корректировку огня 120-миллиметровых минометов с помощью беспилотника «Мэвик-2», — рассказал он.

Басурин отметил, что беспилотник был уничтожен благодаря слаженным действиям подразделений противовоздушной обороны.

Он добавил, что украинская сторона дважды за текущие сутки нарушала режим прекращения огня. Так, были обстреляны из гранатометов и стрелкового оружия северная окраина Донецка и село Ленинское на юге республики.

Ранее сообщалось, что военные ДНР получили разрешение открывать упреждающий огонь по ВСУ.

Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах и вблизи них и совершать наступательные и разведывательно-диверсионные действия.