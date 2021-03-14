В ЛНР рассказали об уничтожении украинского беспилотника

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики заявила об обезвреживании беспилотника Украины, который занимался корректировкой огня. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Для корректировки огня противник пытался применить беспилотный летательный аппарат, который благодаря слаженным действиям расчета радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с применением станции подавления «Тритон М1», — говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за потери беспилотника вооруженные силы Украины были вынуждены прекратить стрельбу.

Ранее замначальника Народной милиции самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин заявил об уничтожении беспилотника украинских силовиков.