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Военные новости

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В Японии вспомнили про ядерное оружие после заявления российского МИД

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Читатели японских СМИ бурно отреагировали на заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой насчет возможного размещения в стране американских ракет наземного базирования. Перевод приводит InoSMI.

Ранее дипломат заявила, что вследствие этого может начаться новый виток гонки вооружений в мире. Захарова призвала все заинтересованные стороны искать дипломатический выход из ситуации. Вместе с тем она подчеркнула, что «появление дополнительных ракетных угроз для территории России, безусловно, повлечет за собой реакцию».

Так, один из японцев заявил, что следует не только размещать в Японии не простые ракеты. По его словам, необходимо направить в сторону России 500 ядерных ракет. «А если сможете, то и ударьте! Превратите Россию в море огня!» — написал этот японский пользователь в ответ на слова Захаровой.

Другой читатель ответил ему, что такие «смелые» призывы «неуместны», поскольку в настоящее время Япония проиграет России. Однако он согласился с тем, что Токио нужно ядерное оружие. Пользователь считает, что японской стороне пора перестать рассчитывать на помощь США и ей стоит полагаться лишь на собственные силы. Он также указал, что гражданам нужно решительно исправлять свое пацифистское настроение на более решительное.

Еще одни комментаторы выразили мнение, что возможное размещение в Японии американских ракет вызовет недовольство и критику внутри самой страны.

Другие пользователи отметили, что Япония должна развивать разработку собственного вооружения.

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