СМИ сообщили о полной боевой готовности украинских военных в Донбассе

Подразделения украинских военнослужащих в Донбассе привели в полную боевую готовность. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источники.

По словам собеседника издания, перемирие в регионе закончилось еще в конце января. Он отметил, что вряд ли какая-то из сторон теперь признает, что первой нарушила перемирие.

Источник сообщил, что сейчас военные вернулись на позиции 2018 года, когда войска еще не были разведены, и расстояние между ними достигло всего 400-700 метров.

«В окопах каждый день по две инспекции из штабов. Причем проверяют не соблюдение условий перемирия, как раньше. А укомплектованность боекомплектом, готовность и исправность техники и оружия», — уточнил информатор.

Он также добавил, что военнослужащих не очень охотно отпускают в увольнительные. По его мнению, это говорит о подготовке к наступлению или угрозе атаки.

Ранее в ЛНР заявили о минировании ВСУ территории в Донбассе.