В Черное море зашел испанский эсминец

В акваторию Черного моря в среду, 17 марта, вошел корабль НАТО — испанский эсминец Méndez Núñez («Мендес Нуньес»). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Национальный центр управления обороной (НЦУО) РФ.

Отмечается, что силы и средства Черноморского флота следят за движением корабля.

По данным агентства, 12 марта в Черном море появился другой фрегат военно-морских сил Испании Cristóbal Colón («Кристобаль Колон»).

Ранее сообщалось, что в акватории Черного моря катерная тактическая группа Военно-морских сил ВС Украины вместе с постоянной морской противоминной группой НАТО SNMG2 провела совместные тренировки на море типа PASSEX.