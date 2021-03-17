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США полностью запрещают экспорт и импорт оружия с Россией

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Соединенные Штаты вносят Россию в список стран, с которыми полностью запрещен экспорт и импорт оружия, а также оборонных услуг, следует из заявления американского Госдепартамента.

Уведомление опубликовано в Федеральном реестре США.

«Политика Соединенных Штатов заключается в отказе в выдаче лицензий или других разрешений на экспорт оборонных изделий и оборонных услуг, предназначенных для России», – указано в заявлении.

Решение вступит в силу 18 марта, в день, когда начнут действовать расширенные антироссийские санкции США из-за ситуации с Алексеем Навальным. Исключением станут операции в рамках сотрудничества в космической сфере, до 1 сентября также продолжатся операции в рамках совместной работы по коммерческим космическим запускам.

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