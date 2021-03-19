Посол США настаивает на отказе Турции от российских ракетных систем С-400

Посол США в Анкаре Дэвид Саттерфилд призвал Турцию отказаться от российских зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», сообщает Yeni Şafak.

«Турция должна отказаться от С-400. Это единственное решение», — заявил Саттерфилд.

Он предупредил о серьезных последствиях в случае принятия Анкарой второго полка С-400 от России. Дипломат добавил, что заявление США по данному вопросу — не личное требование, а юридическое.

В ноябре 2020 года стало известно, что в США готовят законопроект, запрещающий продажу передовых систем вооружения, включая истребители пятого поколения F-35 Lightning II странам, купившим угрожающие американским технологии, в том числе российскую систему С-400 «Триумф».

Спустя месяц Вашингтон ввел санкции против Турции за приобретение Анкарой российских комплексов С-400 «Триумф».