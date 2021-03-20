В РФ заявили, что ОБСЕ слабо содействует урегулированию ситуации в Донбассе

Постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич заявил, что миссия ОБСЕ вряд ли может каким-либо образом повлиять на урегулирование ситуации в Донбассе. Такое заявление он сделал в эфире телеканала «Россия-24», отвечая на вопрос, может ли организация содействовать разрядке ситуации в этом регионе.

По его словам, ОБСЕ также вряд ли может как-то повлиять и на позицию Украины в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе, «которая, по сути, заблокировала весь процесс политический, а параллельно идет явное наращивание группировки у линии соприкосновения».

«Насчет посредничества ОБСЕ сказал бы так, не обижая коллег, которые работают в контактной группе и других форматах, что слабенький, слабенький содействующий фактор», — заявил Лукашевич.

Он также рассказал, что специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ фиксирует рост числа обстрелов в Донбассе, вместе с тем держит нейтралитет и не уточняет, с чьей стороны ведется огонь, хотя «по мандату обязана устанавливать факты и докладывать их государствам-участникам».

На этой неделе полномочный представитель России в Трехсторонней контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов обвинил Киев в подготовке к военной авантюре в Донбассе.

До этого представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Алексей Никоноров заявил об обострении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе.

Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах и вблизи них и совершать наступательные и разведывательно-диверсионные действия.