Reuters: Россия нанесла удар по боевикам у границы Сирии и Турции

Российские военные нанесли удар по районам на северо-западе Сирии вблизи турецкой границы, сообщает Reuters со ссылкой на источники среди повстанцев и очевидцев.

По словам источников, российская авиация нанесла удар возле пограничного перехода на окраине города Сармада в провинции Идлиб, а ракета класса «земля-земля» поразила цель в городе Ках. При этом, по данным агентства, вблизи Сармада был поврежден газовый объект, однако сообщений о жертвах не поступало.

Официальное подтверждение информации на данный момент отсутствует.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается уже 10 лет — с марта 2011 года. Правительственные войска противостоят боевикам, которые принадлежат к различным вооруженным формированиям.

В августе 2015 года сирийский президент Башар Асад обратился к России с просьбой об оказании военной помощи. Тогда Москва направила авиационную группу, которую развернули на аэродроме Хмеймим. Российские самолеты начали наносить точечные удары по объектам боевиков с 30 сентября 2015 года.

Ранее сообщалось, что с начала вооруженного конфликта в Сирии погибли 112 российских военнослужащих.