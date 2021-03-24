Госсекретарь США назвал Россию «военной угрозой» для Запада

Россия и ряд других стран являются «военными угрозами» для западных стран, считает госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен. Об этом он заявил в ходе выступления в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе.

По словам Блинкена, наиболее актуальные угрозы для государств Запада делятся на три категории, первыми из которых являются «военные угрозы со стороны других стран». В число таких стран глава американского Госдепа включил Россию.

«Мы отмечаем новые военные возможности и стратегии, развиваемые Россией с целью бросить вызов нашим альянсам и подорвать порядок, обеспечивающий нашу коллективную безопасность», — заявил Блинкен.

Он также включил в число «военных угроз» Китай, Иран и КНДР.

Ранее стало известно о намерении нового руководства Соединенных Штатов усилить противодействие России со стороны НАТО.