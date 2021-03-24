Специалист назвал причины поражений США в войнах

Старший научный сотрудник Центра американского прогресса Лоуренс Корб заявил, что США проигрывают войны из-за действий своих же политиков. Об этом сообщает National Review.

По его словам, за последние несколько лет Вашингтон не смог повлиять на ситуацию, происходящую в Афганистане, а также на данный момент США только уменьшает военный контингент в Ираке.

Кроме того, Корб отметил, что Америка голословно обвинила Ирак в создании оружия массового поражения, которое в результате так и не было обнаружено.

Согласно информации в статье, власти США установили контроль над местными нефтяными запасами, однако все доходы от добычи данной нефти идут частными военными компаниям и влиятельным кланам.

Также эксперт добавил, что вооруженные силы США не могут «распространять демократию» в мире.

Ранее обозреватель The National Interest Крис Осборн заявил, что в случае войны США не смогут противостоять России и Китаю, потому что им не хватит истребителей.