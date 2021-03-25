CNN: КНДР провела пуски двух баллистических ракет

Телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника в администрации США заявил, что Северная Корея провела пуск двух баллистических ракет.

Источник отметил, что соответствующие данные имеются в распоряжении и изучаются представителями разведывательного сообщества США.

При этом, американская разведка пока не установила тип ракет, а также дальность их полета.

Ранее Япония заявила о возможном запуске баллистической ракеты КНДР. При этом японское правительство выразило мнение, что пуск являются «серьезной угрозой для мирового сообщества». Об аналогичных данных также после заявляли в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи.

При подтверждении этого случая, он станет первым подобным пуском в 2021 году.