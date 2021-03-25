Премьер Японии подтвердил пуски КНДР и заявил о нарушении резолюции СБ ООН

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга подтвердил данные о пуске баллистических ракет Северной Кореей. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что всего с территории КНДР были запущены две ракеты, которые упали за пределами эксклюзивной экономической зоны Японии.

По данным РИА «Новости», Япония также выразила протест в связи с проведенными Северной Кореей пусками.

»(Пуски. — «Газеты.Ru») угрожают миру и безопасности нашей страны и региона. Это нарушение резолюций СБ ООН», — подчеркнул Суга.

Ранее Япония заявила о возможном запуске баллистической ракеты КНДР. При этом японское правительство выразило мнение, что пуск являются «серьезной угрозой для мирового сообщества».

После этого источник в администрации США объявил, что КНДР провела два пуска баллистических ракет.