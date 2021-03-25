Die Zeit: Маас призвал НАТО сплотиться против России

Министр Иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что НАТО следует сплотиться против России, пишет Die Zeit.

Он считает, что Североатлантический альянс должен дать единый ответ на «российскую агрессию» и «дезинформацию».

«Мы не позволим нас разделить», — сказал Маас в ходе заседания в штаб-квартире альянса в Брюсселе.

Вместе с тем глава внешнеполитического ведомства ФРГ настаивает на том, чтобы военный блок не прерывал диалог с Москвой. Он выразил уверенность, что в рамках Совета Россия — НАТО возможно вести активное и доверительное общение по вопросам, касающимся политики безопасности.

На этой неделе Совет НАТО заявил, что Россия представляет угрозу евроатлантической безопасности. Там включили действия России в число современных вызовов, включая международный терроризм, кибер- и гибридные угрозы.