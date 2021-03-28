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Привлеченная подводная лодка класса &laquo;Варшавянка&raquo; Привлеченная подводная лодка класса &laquo;Варшавянка&raquo;

Немецкие подводные лодки оказались оснащены российской электроникой

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Немецкие подводные лодки оснащены российскими навигационными устройствами. Об этом пишет газета Bild am Sonntag.

По данным издания, подводные лодки ВМФ Германии оснащены навигационными устройствами, разработанными в России.

«Германия начала сотрудничать с российской компанией «Транзас» в 2005 году, когда должность канцлера занимал Герхард Шредер. Именно «Транзас» занимался поставками навигационных устройств в ФРГ». — говорится в сообщении.

Отмечается, что около сотни кораблей немецкого ВМФ страны оснастили устройствами, произведенными в России.

Власти Германии считают, что подобные устройства могут представлять опасность в случае шпионажа со стороны иностранных государств, пишет издание.

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