Российские ракетоносцы Ту-160 пролетели над Баренцевым и Норвежским морями

Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 пролетели над Баренцевым и Норвежским морями. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на Минобороны России.

Как сообщили в ведомстве, данные самолеты дальней авиации совершили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей. «Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 морской авиации ВМФ России», — сказано в сообщении.

В министерстве уточнили, что длительность полета составила более восьми часов.

Экипажи дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

Согласно заявлению Минобороны, все полеты самолетов ВКС России осуществляются «в строгом соответствии с международными правилами».

На прошлой неделе стало известно, что российские истребители МиГ-31 впервые пролетели над Северным полюсом с дозаправкой в воздухе.

Ранее военный эксперт назвал главный недостаток бомбардировщиков Ту-160.