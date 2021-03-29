Главнокомандующий ВС Украины оценил вероятность войны с Россией

Главнокомандующий ВС Украины Руслан Хомчак заявил, что генштаб Вооруженных сил страны не фиксирует подготовки РФ к открытому военному конфликту с Киевом. Об этом он сказал в интервью главному редактору издания «Гордон» Алесе Бацман.

«Есть ли непосредственно угроза, что завтра утром мы проснемся — и там будет война? Сегодня Генеральный штаб оценивает ситуацию так, что завтра ее не будет», — заявил Хомчак.

По его словам, соответствующие действия и факторы не наблюдаются со стороны России.

Главнокомандующий ВС Украины при этом подчеркнул, что угроза такого развития событий существует. «И есть она, прежде всего, по той причине, что Россия не отказалась от своих планов», — пояснил Хомчак.

Также он отметил, что в Донбассе периодически происходит эскалация. Сразу после достижения договоренности о режиме прекращения огня на востоке Украины фиксировалось до 50 обстрелов в месяц. Такая тенденция отмечалась в августе и сентябре, указал Хомчак.

Хомчак добавил, что украинские ВС после объявления перемирия 27 июля 2020 года «выполняют те договоренности, которые были заявлены на высоком уровне».

Как сообщалось, сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах и вблизи них и совершать наступательные и разведывательно-диверсионные действия.

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