Португалия отправит военных в Мозамбик после захвата Пальмы

Португалия планирует отправить своих военнослужащих в Мозамбик после захвата города Пальма исламистскими боевиками, сообщил глава министерства иностранных дел Португалии Аугусто Сантос Силву в эфире телеканала RPT.

Министр выразил свое сожаление в связи с нападением боевков на город. По его словам, в Мозамбик будет направлена группа из 60 португальских военных, они окажут помощь в обучении сотрудников местных сил безопасности.

Ранее стало известно, что боевики захватили город Пальма в Мозамбике и почти разрушили его. Исламистские группировки напали на город Пальма в провинции Кабу-Делгаду в среду, 24 марта. Некоторые жители скрылись в лесу, работники месторождений, среди которых есть иностранцы, а также местные чиновники спрятались в гостинице. Военные заявили, что ведут операцию по освобождению города.