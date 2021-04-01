Байден поручил начать вывод войск из Персидского залива

Президент США Джо Байден поручил Пентагону начать вывод войск из Персидского залива. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников.

«Президент Байден дал указание начать вывод части военных сил из региона Персидского залива в рамках первых шагов по переориентации глобального военного присутствия США с Ближнего Востока», — пишет газета.

США уже перебросили «по меньшей мере три батареи ЗРК «Патриот», в том числе ту, которая располагалась на авиабазе Принца Султана в Саудовской Аравии для защиты американских вооружений.

Ранее американские сенаторы Тим Кейн и Тодд Янг от Демократической и Республиканской партий представили законопроект, ограничивающий полномочия президента США при применении военной силы.

Данный законопроект будет способствовать ограничению действия резолюций 1991 и 2002 годов, «которые стали основой для войны против Ирака».