В Британии оценили 10 «перехватов» российских самолетов силами НАТО

Материал о десяти «перехватах» российских самолетов, которые якобы осуществили силы НАТО у границ альянса в районе Северной Атлантики, Северного, Черного и Балтийского морей, опубликовал британский таблоид The Daily Mail.

Ранее в НАТО заявили, что «шесть различных групп российских военных самолетов были перехвачены рядом с воздушным пространством альянса менее чем за шесть часов».

Публикация собрала множество комментариев от читателей, которые заявили, что Россию необходимо оставить в покое.

Так, пользователь Iain написал, что «бедных россиян» следует «оставить в покое». «Они только смотрят, где разместить свои базы в независимой Шотландии», — пошутил он.

«Почему мы окружаем Россию, если не можем защитить Великобританию от «туристов» с лодок?» – задался вопросом AM.

Некоторые пользователи указали, что здесь не на что обращать внимание, поскольку это «обычное занятие».

Комментатор с ником MetalGary заметил, что РФ и Североатлантический альянс «регулярно проверяют реакцию друг друга».

Пользователь Voice of Sense при этом напомнил, что самолеты находились «в международном воздушном пространстве».

На прошлой неделе стало известно, что российские стратегические ракетоносцы Ту-160 пролетели над двумя морями.

До этого сообщалось, что российский истребитель Су-30 перехватил самолеты НАТО над Черным морем.