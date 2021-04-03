Ребенок погиб в Донецке из-за атаки украинского беспилотника

На западе Донецка погиб пятилетний ребенок из-за запущенного украинскими военными беспилотника со взрывным устройством. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на народную милицию самопровозглашенной Донецкой народной республики.

«ВСУ применили беспилотный летательный аппарат, снаряженный самодельным взрывным устройством, которое было сброшено на поселок Александровское. В результате погиб ребенок 2016 года рождения», — говорится в заявлении.

Военные выбрали целью атаки жилой район в населенном пункте Александровское. Ранения различной степени тяжести также получила 67-летняя местная женщина.

Ранее Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сообщила, что вооруженные силы Украины размещают вооружение и технику в жилых районах населенных пунктов у линии соприкосновения в Донбассе, на подконтрольной Киеву территории.

Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах и вблизи них и совершать наступательные и разведывательно-диверсионные действия.