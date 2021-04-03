Глава ДНР сообщил о росте числа добровольцев, желающих поехать в Донбасс

Число добровольцев, желающих поехать в Донбасс, увеличивается на фоне обострения ситуации, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин. Его слова приводит РИА «Новости».

«Очень много обращений, и от ребят, есть даже от депутатов Государственной думы, которые говорят, что просто «сразу рассчитывай, мы будем с тобой» <...> Некоторые уже спрашивают, куда конкретно записываться», – рассказал Пушилин.

Ранее в самопровозглашенной Луганской народной республике сообщили об артиллерийском обстреле украинскими силовиками села Калиново-Борщеватое. Это нападение стало первым артиллерийским ударом по ЛНР с конца июля, когда стороны договорились о всеобъемлющем перемирии.

Замминистра информации ДНР Даниил Безсонов выразил мнение, что в случае начала масштабных боевых действий в Донбассе украинские военные нанесут прямой удар по Донецку.

3 апреля народная милиция ДНР заявила, что на западе Донецка из-за запущенного украинскими военными беспилотника со взрывным устройством погиб пятилетний ребенок.