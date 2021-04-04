Украинскую армию назвали кувалдой, а не щитом в вопросе Донбасса

Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина заявила, что действия украинской армии не имеют ничего общего с обороной и защитой Донбасса. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, ВС Украины больше напоминает кувалду над головами жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, чем щит.

Она также прокомментировала слова главнокомандующего Вооруженными силами Руслана Хомчака, который назвал Украину «щитом Европы». Депутат отметила, что Хомчак «следует традиции» своих предшественников, экс-главы генштаба ВСУ Виктора Муженко, бывшего министра обороны страны Валерия Гелетея.

«В свое время эти государственные и военные деятели сделали много нелепых и комичных заявлений: обещали устроить военный парад ВСУ в Севастополе, обвиняли Россию в применении ядерного оружия и нанесении ударов из космоса», — сказала Панина.

Кроме того, она сравнила слова Хомчака с заявлением бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что украинская армия является «самой сильной в Европе».