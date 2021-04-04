Жириновский заявил, что Украина готова бомбить свои территории для обвинения России

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Украина готова на крупную провокацию для того, чтобы обвинить в ней Россию. Об этом он рассказал в эфире радио «Комсомольская правда», сообщает Ura.Ru.

По его словам, украинские власти готовы пожертвовать собственными территориями и провести бомбардировку даже таких крупных городов, как Харьков или Киев.

«Чем больше провокаций будет совершено, тем больше они получат денег. Но провокацию легче осуществить на территории Украины», — сказал Жириновский.

При этом он не уточнил, от кого Украина может получить финансовую помощь и с какой целью.

Ранее депутат Госдумы Елена Панина заявила, что украинская армия является кувалдой, а не щитом в вопросе Донбасса.