Business Insider: ВМФ России представляет «уникальную угрозу» силам НАТО

Современный и постоянно увеличивающийся российский флот представляет «уникальную угрозу» вооруженным силам Североатлантического альянса, считает издание Business Insider.

Автор материала отмечает, что Военно-морские силы России добиваются успехов в реализации ряда крупных проектов по строительству кораблей, что является «впечатляющим достижением» после упадка советского флота после холодной войны.

По мнению издания, Россия делает упор на небольшие корабли, которые имеют меньше вооружения по сравнению с кораблями НАТО аналогичного типа, однако имеют преимущество из-за новой техники и оружия.

Кроме того, автор называет «истинной силой» ВМФ России подводные лодки.

Ранее российский адмирал назвал учения подлодок в Арктике сигналом для США.