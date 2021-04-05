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Военные новости

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Украинский военный совершил самоубийство на боевом посту

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Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершил суицид в Ковельском районе Волынской области Украины. Об этом сообщает пресс-служба украинской Национальной полиции.

Как сообщается, солдат-срочник из Николаева покончил с собой в пятницу, 2 апреля. Он сделал это, когда находился в патруле у границы с Белоруссией.

Тело военного было направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Полиция устанавливает обстоятельства случившегося. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что девять австралийских солдат покончили с собой после публикаций об убийствах в Афганистане.

До этого сообщалось, что военный моряк совершил самоубийство в Одессе.

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