Украинский военный совершил самоубийство на боевом посту

Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершил суицид в Ковельском районе Волынской области Украины. Об этом сообщает пресс-служба украинской Национальной полиции.

Как сообщается, солдат-срочник из Николаева покончил с собой в пятницу, 2 апреля. Он сделал это, когда находился в патруле у границы с Белоруссией.

Тело военного было направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Полиция устанавливает обстоятельства случившегося. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что девять австралийских солдат покончили с собой после публикаций об убийствах в Афганистане.

До этого сообщалось, что военный моряк совершил самоубийство в Одессе.