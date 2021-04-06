Зеленский назвал вступление Украины в НАТО единственным спасением Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что только вступление украинского государства в Североатлантический альянс может помочь завершить конфликт в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы стремимся к реформированию нашей армии и оборонного сектора, но одними реформами Россию не остановить. НАТО - это единственный путь к окончанию войны в Донбассе», — сказал украинский лидер.

По его словам, программа по принятию новых членов в НАТО станет настоящим сигналом для РФ.

Ранее министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что делегация от Украины не поедет в Минск на переговоры Трехсторонней контактной группы по Донбассу, если они возобновятся в очном формате.

2 апреля президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский провели переговоры, в ходе которых американский лидер пообещал оказать поддержку в сохранении суверенитета и территориальной целостности Украины.

Позднее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия предупреждает Соединенные Штаты о последствиях провокационной политики Украины в Донбассе

Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах и вблизи них и совершать наступательные и разведывательно-диверсионные действия.