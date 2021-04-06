NI рассказало, как США готовятся к третьей мировой войне

Обозреватель Крис Осборн рассказал, что военно-воздушные силы США проводят регулярные учения, во время которых моделируется масштабное воздушное противостояние крупных держав. Об этом он пишет в своей статье для The National Interest.

Как отмечает Осборн, в процессе учений Red Flag ВВС США сталкиваются с хорошо вооруженным и опытным противником, «красной командой», которая обладает передовыми средствами противовоздушной обороны и высокотехнологичными самолетами пятого поколения.

Таким образом Соединенные Штаты готовятся к третьей мировой войне, считает эксперт.

В статье также упоминается доклад ВВС США, согласно которому целью учений является подготовка вооруженных сил к «многодоменной» войне.

«Тактика воздушного боя остается основным направлением в сценариях учений Red Flag, однако также учитываются угрозы, которые могут появиться в космосе и киберпространстве», — сказано в докладе.

В документе уточняется, что для осуществления успешной миссии вооруженные силы должны быть готовы реагировать и преодолевать любые вражеские препятствия.