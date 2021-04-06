В НАТО посоветовали Украине сконцентрироваться на внутренних реформах

Североатлантический альянс проводит политику «открытых дверей» в вопросе приема новых членов, однако Украине следует сконцентрироваться на внутренних реформах и развитии обороны по стандартам НАТО, заявил представитель альянса в беседе с РИА «Новости».

Собеседник агентства отметил, что Украина является «ценным и долгосрочным партнером» НАТО.

«В то же время, мы ожидаем, что Украина продолжит концентрировать усилия на внутренних реформах, консолидировать свои демократические институты, укреплять верховенство закона и развивать свой оборонный потенциал в соответствии со стандартами НАТО», – подчеркнул представитель альянса.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что только вступление Украины в Североатлантический альянс может помочь завершить конфликт в Донбассе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь усомнился в том, что вступление в НАТО поможет Украине справиться с внутренними проблемами, и выразил мнение, что вступление страны в альянс еще больше усугубит ситуацию.