Зеленский призвал увеличить число канадских военных инструкторов на Украине

Украинский президент Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо призвал увеличить количество канадских военных инструкторов на Украине. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Глава украинского государства <...> предложил рассмотреть возможность расширения программы тренировок для Вооруженных Сил Украины, в частности увеличение количества канадских военных инструкторов в нашей стране», – указано в сообщении.

Кроме того, Зеленский заявил о стремлении Киева к получению плана действий относительно членства в Североатлантическом альянсе. Он призвал Канаду «проявить лидерство среди союзников» по данному вопросу.

В ходе разговора с Трюдо Зеленский также сообщил о гибели почти 30 украинских военных за время действия перемирия в Донбассе.

До этого украинский президент заявлял, что только вступление Украины в Североатлантический альянс может помочь завершить конфликт в Донбассе.